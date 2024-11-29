Mersin’de evde sağlık ve bakım hizmetleri sürüyor

Mesafeleri önemsemeden Anamur'dan Tarsus'a, Çamlıyayla'dan Gülnar'a kadar kentin her noktasına yetişen ekipler, Anamur'da yaşayan Kamil Şimşek'i de 4 yıldır yalnız bırakmıyor. Şeker hastalığı nedeniyle gözlerini ve bir bacağını kaybeden 53 yaşındaki Şimşek, hastalık nedeniyle yaşadığı sorunların ardından desteğe ihtiyaç duymaya başladı. Şimşek'in başvurusunun ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 4 yıldır Şimşek'i bir an olsun yalnız bırakmıyor. Şimşek ise aldığı hizmetten memnuniyetini dile getirirken, başarılı bulduğu hizmeti ihtiyacı olan herkese tavsiye ediyor.

"İHTİYAÇ DUYAN AİLELERE ELİMİZDEN GELDİĞİNCE HİZMET EDİYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu Hüseyin Yıldız, Kamil Şimşek'e verdikleri hizmetlerden söz ederek, "Kamil Beye 4 yıldır kişisel bakım hizmeti veriyoruz. Tıraşını yapıyoruz, tırnağını kesiyoruz, banyosunu yaptırıyoruz. Kamil Bey de başkanımızdan ve verdiğimiz hizmetlerden memnun olduğunu belirtiyor" dedi.

Ekip arkadaşlarının hepsinin güler yüz ile hizmet verdiğini kaydeden Yıldız, "Ekip arkadaşlarımız, ihtiyaç duyan bütün ailelere hizmet etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kamil Bey banyosunda ve tıraşında güçlükler çekiyordu. Biz geldik banyosunu, tıraşını ve bütün hizmetlerini yaptık ve rahata kavuştu. Bizden yatak talebinde bulundu ve yatağını getirip teslim ettik. 2 yıl önce de tekerlekli sandalyesini verdik" diye konuştu.

"EKİPLER HER TÜRLÜ İHTİYACIMI DÖRT DÖRTLÜK YAPIYORLAR"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık ve bakım hizmetinden faydalanan ve Anamur'da yaşayan 53 yaşındaki Kamil Şimşek, şeker hastası olduğunu ve 4 yıl önce ayağını kaybettiğini söyledi. Şimşek, "4 yıldan beri devamlı Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık ve bakım hizmetini alıyorum. Bu hizmet çok başarılı" ifadelerini kullandı. Tekerlekli sandalye yardımı ile yaşamını sürdürdüğünü belirten Şimşek, "Gözlerim görmüyor, bacağım yok ve dışarıya hiç çıkamıyorum. Çocuklar tekerlekli sandalye ile bir yerlere götürüp getirebiliyorlar ve bu da güçlükle oluyor" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kendisine uzatılan yardım eli için de teşekkürlerini ileten Şimşek, "Tıraşımı, banyomu ve her türlü ihtiyacımı dört dörtlük yapıyorlar. Büyükşehir Belediyesi olmasa ben tek başıma burada yaşayamam, bir şey yapamam, yaptıramam. Vahap Seçer'den tek isteğim; sağlığı, sıhhati yerinde olsun, Allah daha nice yıllara eriştirsin" şeklinde konuştu.