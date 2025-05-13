Mersin'de feci kaza! 2 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mersin'de feci kaza! 2 ölü

Mersin'de ağaçlara ve elektrik direğine çarpan taksideki Serdar Girencengiz ve Nevzat Çılgın Özen hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Serdar Girencengiz'in kontrolünü yitirdiği 33 T 0014 plakalı taksi refüjdeki iki palmiye ağacına, ardından da elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Girencengiz ile yanındaki Nevzat Çılgın Özen, hurdaya dönen taksiden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin'de feci kaza! 2 ölü

Mersin'de feci kaza! 2 ölü

Mersin'de feci kaza! 2 ölü

Son Haberler
Borsa yeni güne nasıl başladı? (13 Mayıs 2025)
Borsa yeni güne nasıl başladı? (13 Mayıs 2025)
Çekirgeler Kazakistan'ı istila etti: Hükümet alarma geçti
Çekirgeler Kazakistan'ı istila etti: Hükümet alarma geçti
Fenerbahçe'yi yıkan isim Beşiktaş'ın transfer listesinde
Fenerbahçe'yi yıkan isim Beşiktaş'ın transfer listesinde
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ‘Başkan’ hamlesi! Sıfırlanmış olacak… Ünlü gazeteci İsmail Saymaz'dan flaş iddia...
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ‘Başkan’ hamlesi! Sıfırlanmış olacak… Ünlü gazeteci İsmail Saymaz'dan flaş iddia...
Tiroit kanserinin gizli tetikleyicileri ortaya çıktı! Bilimin yeni bulguları
Tiroit kanserinin gizli tetikleyicileri ortaya çıktı! Bilimin yeni bulguları