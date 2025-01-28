Mersin'de feci kaza! Otomobil yayalara çarptı: 2 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin'de feci kaza! Otomobil yayalara çarptı: 2 ölü

Mersin’in Silifke ilçesinde bir sürücü, hastane kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan 2 kişi yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesine bağlı Göksu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.Ç. idaresindeki 07 BHA 429 plakalı otomobil, hastane kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ali K. (24) ile Beyza B.'ye (22) çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaralı da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaparken, sürücü de gözaltına alındı.

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