Mersin'de feci kaza! TIR, şarampole yuvarlandı

Kaynak: DHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyoldaki kaçış rampasına giren TIR'ın şarampole yuvarlandığı kazada Ramazan Mimtaş ve Mehmet Ali Mimtaş hayatını kaybetti.

Tarsus- Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde kaza meydana geldi. Mehmet Ali Mimtaş yönetimindeki 35 HB 1145 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle hızla 4'üncü kaçış rampasına girdi. Kaçış rampasındaki beton bariyere çarpan TIR, şarampole yuvarlandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, demir yığınına dönen TIR'da sıkışan şoför ve yanındaki Ramazan Mimtaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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