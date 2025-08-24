Mersin'de feci olay! Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yurt çocuklarını taşıyan minibüsün park halindeki tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada biri çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D400 Karayolu Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkiinde meydana geldi.

SÜRÜCÜ UYUYA KALMIŞ

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakası minibüs, sürücüsünün uyuması sonucu sağ şeritte park halinde bulunan 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine çarptı.

Kazada, Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildikleri öğrenilen yurt çocuklarının da oylduğu biri çocuk 2 kişi öldü, biri ağır 10 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık. jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere gönderildi. Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaza sonrası minibüsün bir parçasının tırın dorsesine yapışmış, tekerinin birinin ise koparak tırın altına girmiş olması dikkat çekerken, sürücünün ilk ifadesinde uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.