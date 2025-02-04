Mersin’de feci trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Mersin’de feci trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'de iki otomobil kaza yaptı. Kazada su kanalına yuvarlanan araçtaki 1 kişi öldü, içeride bulunan 3 kişi ise yaralandı.

Mersin merkez Akdeniz ilçesi Bahçeli Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde, 01 AUD 572 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 33 LE 347 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Volkswagen marka araç su kanalına yuvarlanırken, kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı.

aw384284-01.jpg

Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada, yaralılar sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Kazada 01 AUD 572 plakalı araçta bulunan Gökhan Güvercin hayatını kaybederken, her iki araçta yaralanan Lütfi K., Berzan T. ve Cebrail G. bölgedeki hastanelere sevk edildi.

aw384284-02.jpg​​​​​​​

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son Haberler
Cemil Tugay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘İzmir’ cevabı
Cemil Tugay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘İzmir’ cevabı
Almanya'da Başbakan adayı Merz, protesto gösterilerinin ardından geri adım attı
Almanya'da Başbakan adayı Merz, protesto gösterilerinin ardından geri adım attı
Bilecik’te silahlı saldırı: 1 ölü ve 1 yaralı var
Bilecik’te silahlı saldırı: 1 ölü ve 1 yaralı var
İstanbul'da kar yağışı hareketliliği! Uçuşlarda iptal ya da değişiklik olacak mı?
İstanbul'da kar yağışı hareketliliği! Uçuşlarda iptal ya da değişiklik olacak mı?
Camide görevliyi döverek hastanelik eden boksör adliyeye sevk edildi
Camide görevliyi döverek hastanelik eden boksör adliyeye sevk edildi