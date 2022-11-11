11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Mersin’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) için faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:52
Takip Et
Mersin’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı
+
Aa
-

İHA’da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada bazı şahısların emniyetin mahrem imamları ve örgütün sözde üst düzey sorumlularıyla irtibatları bulunduğu tespit edildi. Ayrıca daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olarak ifade veren şüphelilerin ifadelerinde adlarının da geçtiği ve örgüte ait olan yapıya eleman devşirmek için kullanılan evlerde kaldıkları tespit edilen 9 şüpheli tespit yakalandı. Şüphelilerin birinin örgütte bölge talebe mesullüğü görevinde olduğu, bir diğerinin de 'Bylock' kullandığı öğrenildi.

Çalışmanın tamamlanması ile birlikte bugün sabah erken saatlerde dron destekli 150 polisin katılımı ile çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltı kararı verilen şüpheliler gözaltına alınmaya başlandı.

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilip emniyete ifadeye götürüleceği bildirildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
1
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
2
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
3
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
4
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
5
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
7
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Hackerlar sağlık sigorta şirketlerini ele geçirdi. Fidye talebi reddedilince verileri yayınladı
﻿Hackerlar sağlık sigorta şirketlerini ele geçirdi. Fidye talebi reddedilince verileri yayınladı
﻿Hackerlar sağlık sigorta şirketlerini ele geçirdi. Fidye talebi reddedilince verileri yayınladı
﻿TÜİK açıkladı. Toplam ciro endeksi eylülde arttı
﻿TÜİK açıkladı. Toplam ciro endeksi eylülde arttı
﻿TÜİK açıkladı. Toplam ciro endeksi eylülde arttı
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
﻿Göktaşı eve düştü. NASA inanmadı
﻿Göktaşı eve düştü. NASA inanmadı
﻿Göktaşı eve düştü. NASA inanmadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.