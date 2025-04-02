Mersin’de fırtına hakim!

Kaynak: İHA
Mersin’de fırtına hakim!

Mersin Anamur'da fırtına nedeniyle bazı seralar zarar görürken, yağışların etkisiyle yoğun rüzgar etkili oldu.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava dalgasına giren Mersin'de sabah saatlerinde kuvvetli yağmur etkili oldu. Özellikle ilçelerde yağışla birlikte kuvvetli rüzgar da kendini gösterdi.

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Erdemli ilçesinde yağışla birlikte kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen tabela yolu kapattı. Anamur ilçesinde ise fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

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Anamur'a bağlı Ören, Alataş ve Emirşah mahallelerinde fırtına nedeniyle birçok sera zarar gördü. Zarar gören seralarla ilgili ekiplerin çalışma yapacağı bildirildi.

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Öte yandan, meteoroloji bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağışların zaman zaman kuvvetli olarak devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

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