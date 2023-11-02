Mersin’de Fırtına Şehri Vurdu! Ağaçlar Devrildi, Su Baskınları Oluştu

Mersin’de meteorolojinin uyardığı yağışlı hava ve fırtına akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Erdemli ilçesinde plaj yolu üzerinde bir ağaç devrildi. Şehrin birçok noktasında su birikintileri oluştu. Yağışlı hava yaklaşık bir saat sürdü. Meteoroloji bölge için uyarısını sürdürüyor.

Mersin’de Fırtına Şehri Vurdu! Ağaçlar Devrildi, Su Baskınları Oluştu

Mersin'de meteorolojinin önceden uyarısını verdiği yağışlı hava ve fırtına etkili oldu.

Yağışla birlikte bazı noktalarda su birikintisi oluşurken, Erdemli ilçesinde de kuvvetli rüzgar ve fırtına ağacı devirdi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü bugün için Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Mersin merkez, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Akdeniz ve Tarsus ilçeleri için uyarıda bulundu. Uyarının ardından akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de başlayan yağışlı hava fırtına ile birlikte yerleşim noktalarına kadar geldi. Yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olduğu şehirde kısa süreliğine hayat durma noktasına geldi.

Yağışlar nedeniyle bir çok noktada su birikintileri oluştu.

Yağışlı havanın yaklaşık bir saat sürdüğü Erdemli ilçesinde de kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle plaj yolu üzerinde bir ağaç devrildi. Herhangi bir olumsuz yaşanmazken, meteorolojinin bölge için uyarısını sürdürdüğü bildirildi.

aw068027-02.jpg

aw068027-03.jpg

Öne Çıkanlar
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Son Haberler
Diyarbakır’da Rüşvet Operasyonu! Belediye Başkan Yardımcısı ve Memur Tutuklandı Gündem
Diyarbakır’da Rüşvet Operasyonu! Belediye Başkan Yardımcısı ve Memur Tutuklandı
Kayseri’de Sokakta Vahşet! Tüfekle 2 Köpeği Katletti Gündem
Kayseri’de Sokakta Vahşet! Tüfekle 2 Köpeği Katletti
Çanakkale'de taksilerde 37 düzensiz göçmen yakalandı Gündem
Çanakkale'de taksilerde 37 düzensiz göçmen yakalandı
Boşanma davasına dakikalar kala kocası tarafından adliye bahçesinde öldürüldü Gündem
Boşanma davasına dakikalar kala kocası tarafından adliye bahçesinde öldürüldü
Bursaspor'dan yüzüne biber gazı sıkılan çocuğa anlamlı ziyaret Spor
Bursaspor'dan yüzüne biber gazı sıkılan çocuğa anlamlı ziyaret
Aşiret liderinin çocuk istismarına bakanlıktan açıklama Gündem
Aşiret liderinin çocuk istismarına bakanlıktan açıklama