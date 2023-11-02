Mersin’de Fırtına Şehri Vurdu! Ağaçlar Devrildi, Su Baskınları Oluştu

Mersin'de meteorolojinin önceden uyarısını verdiği yağışlı hava ve fırtına etkili oldu.

Yağışla birlikte bazı noktalarda su birikintisi oluşurken, Erdemli ilçesinde de kuvvetli rüzgar ve fırtına ağacı devirdi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü bugün için Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Mersin merkez, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Akdeniz ve Tarsus ilçeleri için uyarıda bulundu. Uyarının ardından akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de başlayan yağışlı hava fırtına ile birlikte yerleşim noktalarına kadar geldi. Yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olduğu şehirde kısa süreliğine hayat durma noktasına geldi.

Yağışlar nedeniyle bir çok noktada su birikintileri oluştu.

Yağışlı havanın yaklaşık bir saat sürdüğü Erdemli ilçesinde de kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle plaj yolu üzerinde bir ağaç devrildi. Herhangi bir olumsuz yaşanmazken, meteorolojinin bölge için uyarısını sürdürdüğü bildirildi.