Mersin’de Yenişehir ilçesinde bulunan Üniversite Caddesi üzerindeki bir kafede iki grup genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gençler tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, bir gencin kavga ettiği diğer genci kapı girişine doğru sıkıştırarak boğazından sıktığı ve yumrukladığı, diğer gençlerin ise kafe içinde birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.
Mersin'de gençler kafede birbirine girdi!
Mersin'de bir kafede iki grup arasında kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerle birbirine saldıran gençlerin karıştığı kavgada sandalyeler de havada uçuştu.
Kaynak: İHA