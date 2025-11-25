Mersin’de Yenişehir ilçesinde bulunan Üniversite Caddesi üzerindeki bir kafede iki grup genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gençler tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, bir gencin kavga ettiği diğer genci kapı girişine doğru sıkıştırarak boğazından sıktığı ve yumrukladığı, diğer gençlerin ise kafe içinde birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.