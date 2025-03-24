Mersin'de gençlerin kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle öldürüldü: Henüz 23 yaşındaydı

Düzenleme: Kaynak: AA
Mersin'de gençlerin kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle öldürüldü: Henüz 23 yaşındaydı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Tolga Özdeniz hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili Y.G. ve iki kişiyi gözaltına aldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesi Sıcakyurt Mahallesi'nde, husumetli olduğu iddia edilen Y.G. ile Tolga Özdeniz (23) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Y.G., yanındaki pompalı tüfekle Özdeniz'e ateş ederek ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdeniz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis, Y.G. ile kavga sırasında yanında bulunan B.Ç. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Emniyette işlemleri süren şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor.

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