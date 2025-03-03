Mersin’de gönüller buluştu!

Kaynak: İHA
Mersin’de gönüller buluştu!

Ramazan ayında gönüller birleşti. Vali, Kaymakam, Başkan Vekili iftar sofrasında bir araya geldi.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan etkinlikte, yüzlerce vatandaş bir araya gelerek aynı sofranın bereketini paylaştı. Mersin Valisi Atilla Toros, Adana Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen ve Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, iftar öncesinde mahalle sakinleriyle kucaklaşıp sohbet ederek Ramazan ayının huzurunu birlikte yaşadılar.

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Mesudiye Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, protokol üyeleriyle sohbet etme ve taleplerini iletme fırsatı buldu. Mahalle sakinleri, bu güzel iftar programının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür buluşmaların toplumda dayanışma ruhunu güçlendirdiğini vurguladılar.

Dualar eşliğinde açılan oruçların ardından, Ramazan ayının birlik ve beraberlik içinde geçirilmesi temennileriyle program sona erdi.

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TERAVİH NAMAZI SONRASI VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİLER

Mersin Valisi Atilla Toros, Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen ve Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Mesudiye Mahallesi'nde kurulan gönül sofrasında vatandaşlarla birlikte iftar yaptıktan sonra, Üçocak Mahallesinde bulunan Hz. Ebubekir Camii'nde teravih namazı kıldılar, namaz sonrasında vatandaşlarla sohbet ettiler. Akdeniz Belediyesi, teravih namazından çıkan vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

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