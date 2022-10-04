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Mersin'de gözaltına alınan 27 kişi serbest bırakıldı

Mersin'de, 17'si büyükşehir belediyesi çalışanı 28 kişinin gözaltına alındığı "terör" soruşturmasında 27 kişi serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 05:31
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Mersin'de gözaltına alınan 27 kişi serbest bırakıldı

Mersin'de gözaltına alınan 27 kişi serbest bırakıldı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in tutuklandığı "terör" soruşturmasında gözaltına alınanlardan 13'ü bugün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 28-29 Eylül'de gözaltına alınan, aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 21 kişi ile farklı tarihlerde yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4'ü de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari 2 şüpheli aranıyor.

28 Eylül'de Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gündeş ve 17 belediye çalışanının da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Polisin 28-29 Eylül'deki operasyonlarında Gündeş’in de arasında olduğu 22 kişi yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından 29 Eylül'de adliyeye sevk edilen Gündeş, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı. (AA / DHA)

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