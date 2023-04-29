Mersin'de hayvan koruma görevlisi eğitimi düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İl Hayvanları Koruma Kurulu’nca alınan karar doğrultusunda düzenlediği eğitim ile hayvanseverlere ‘Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi’ verdi.

Mersin'de hayvan koruma görevlisi eğitimi düzenlendi

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon’da verilen eğitim hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hayvanları sürekli olarak barındırma taraftarı olmadıklarını, bu hayvanların bakım ve tedavilerini gerçekleştirip kısırlaştırma işlemlerini tamamladıktan sonra alındıkları ortama geri bıraktıklarını kaydederek, “Eğitim, rehabilite edildikten sonra tekrar doğal ortama bırakılan hayvanların bakım ve beslenmelerini yerine getirecek olan kişilere verildi. Çünkü bırakmış olduğumuz hayvanların, burada beslenmeleri önem arz ediyor ve bunu belediyenin tek başına yapma imkanı bulunmamakta. Mersin bu konuda çok şanslı. Çok ciddi sayıda katılım gerçekleşiyor ve yerel hayvan koruma görevlisi olarak bu işte bizimle eşgüdüm olarak çalışmaktalar” dedi.

Bu konuda İl Hayvanları Koruma Kurulu’nca bir karar alındığını belirten Yıkılmaz, “Bu karara istinaden Mersin Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve Mersin Veteriner Hekimler Odası tarafından eğitmenlerin görevlendirilmesi sonrasında hayvanların bakım ve beslenmesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, hayvan hastalıklarının tanınması ve belediyelerin bu konuda yapmış oldukları iş ve işlemlerle alakalı bilgileri içeren bir eğitim verildi” diye konuştu.

“KİMLİK KARTI 1 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLUYOR”
Katılımcılara, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kimlik kartı verildiğini de sözlerine ekleyen Yıkılmaz, “Bu kimlik kartı 1 yıl boyunca geçerli oluyor ve kimlik sahipleri her sene Aralık ayında yapmış oldukları faaliyetleri raporlamak suretiyle, bu kimlik kartlarını vize ettirebiliyorlar. Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmayan kişiler, gönüllülük esasına göre bu işlemleri yerine getiriyor olsalar da, kimlik kartı olduğu takdirde, pandemi döneminde olduğu gibi ayrıca bir izin olmaksızın, daha rahat bir şekilde hayvanların beslenmelerini gerçekleştirebilirler” dedi.

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