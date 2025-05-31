Mersin'de iş yerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir kaporta atölyesinde meydana gelen oksijen tüpü patlaması, 3'ü çocuk 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Patlama sonrası olay yerine gelen ekipler, geniş güvenlik önlemleri alarak yaralılara müdahale etti.

Olay, Bozyazı ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde A.Ö. isimli şahsa ait kaporta atölyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bulunan oksijen tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle infilak etti. Patlamanın şiddeti çevrede paniğe yol açarken, iş yerinde bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar M.T. (16), İ.Y. (17), E.Y. (20), M.Ş. (21) ve M.S. (16), Bozyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde ikinci derece yanıklar oluştuğu belirtilen yaralılar, daha ileri tedavi amacıyla Anamur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, patlamanın meydana geldiği kaporta atölyesinde soğutma çalışması gerçekleştirerek, başka bir patlama riskine karşı önlem aldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, patlamaya neyin sebep olduğunun netleştirilmesi için teknik incelemeler sürdürülüyor.