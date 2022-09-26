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Mersin'de IŞİD operasyonu

Mersin'de silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 17:11
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Mersin'de IŞİD operasyonu

Mersin'de IŞİD operasyonu
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İHA'nın haberine göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik yaptığı 6 aylık çalışmada IŞİD terör örgütü propagandası yapan ve görüntüleri bulunan, ayrıca terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet göstererek örgüt adına para transferleri gerçekleştiren H.E.M., O.E.M., B.N., M.E.Y., F.A., A.C., E.A., N.B, A.A. ve Y.O. isimli şüphelileri tespit etti. 

Bugün 250 polisin katılımıyla 10 adrese eş zamanlı şafak operasyon düzenleyen ekipler, koç başlarıyla kapıları kırarak içeri girdi. Özel harekat polisleri operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, dron da havadan destek verdi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, H.E.M, M.E.Y, B.N, F.A, A.Ç, N.B, Y.O ve E.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

 

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