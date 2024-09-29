Mersin’de kaçak içki ve makaron ele geçirildi

Kaynak: İHA
Mersin’de kaçak içki ve makaron ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, kaçak içki ve makaronları piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, kaçak içki ve makaronları piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezitli ve Çamlıyayla ilçelerinde 2 şüphelinin ellerinde bulundurduğu kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisine ulaşan ekipler, zanlıları takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 4 bin 70'i dolu olmak üzere 6 bin 320 kaçak makaron, 1 kilo 427 gram kaçak tütün ile 52 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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