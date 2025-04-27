Mersin'de Kadın Danışma Merkezler'nden psikolojik ve sosyal destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, şiddet ve çeşitli nedenlerle zorluk yaşayan kadınlara, Otogar ve Capital İş Merkezi’nde bulunan Kadın Danışma Merkezleri aracılığıyla destek sunmaya devam ediyor. Merkezlerde psikolojik destek, hukuki yönlendirme ve hijyenik malzeme gibi hizmetlerin yanı sıra, çocuklar için oyun terapisi de sağlanıyor. 2025 yılının ilk 3 ayında Otogar Kadın Danışma Merkezi’nden 237 kadın, Capital İş Merkezi’ndeki Kadın Danışma Merkezi’nden ise 264 kadın ve 53 çocuk yararlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezleri, çeşitli sebeplerden dolayı ihtiyaç duyan kadınlara destek sunmayı sürdürüyor. Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) ve Capital İş Merkezi’nde yer alan Kadın Danışma Merkezleri; şiddet, ötekileştirme ve çeşitli nedenlerle başvuran kadınlar için önemli bir görev üstleniyor.

Otogarda açılması dolayısıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Otogar Kadın Danışma Merkezi'nde; yaşadıkları şehirden ayrılmak zorunda kalan kadınlara bilgilendirme ve yönlendirme katkısı sunulurken, ihtiyaç durumlarında ücretsiz olarak bebek bezi ve kadınlar için hijyenik ped desteği sağlanıyor.

Şehir merkezinde bulunan Capital İş Merkezi’nde ise meslek elemanları ve psikologlar aracılığıyla kadınlara psikolojik destek, yönlendirme ve Kadın Sığınma Evi’ne erişim gibi hizmetler sunuluyor. Merkezde bir çocuk oyun odası da yer alıyor. Anneleri terapi alırken, çocuklar da burada psikologlar eşliğinde oyun terapisi görüyor. 2025 yılının ilk 3 ayında Otogar Kadın Danışma Merkezi’nden 237 kadın, Capital İş Merkezi’ndeki Kadın Danışma Merkezi’nden ise 264 kadın ve 53 çocuk yararlandı.

“ŞİDDETTEN KAÇAN KADINLARIN AKILLARINA İLK GELEN YER GENELLİKLE OTOGARLAR OLUYOR”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nde görev yapan Klinik Psikolog Hazal Sena Azgıt Dönmez, “Otogarlar özellikle kadınlar için zaman zaman güvensiz, karmaşık alanlar olabiliyor. Kadın Danışma Merkezimizin otogarın içinde yer alması, kadınlar için burayı daha güvenli hale getiriyor. Herhangi bir şiddet durumundan kaçan kadınların akıllarına ilk gelen yer genellikle otogarlar oluyor. Onları dinlemek, neye ihtiyaçları olduğunu öğrenmek çok önemli. Sığınma Evi’nde gerekli yönlendirmeler daha net bir şekilde yapılıyor. Adli yardım talebi ya da terapi talebi varsa, bunlar orada da karşılanıyor. 2025’in ilk 3 ayında 237 kadın hizmetimizden yararlandı” dedi.

“İHTİYAÇ DUYAN TÜM KADINLAR İÇİN BURADAYIZ”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nde görev yapan Klinik Psikolog Cemre Yağmur ise “Kadın Danışma Merkezimiz, kadınların yaşadıkları her türlü haksızlığa karşı başvurabilecekleri güvenli ve destekleyici bir başvuru noktasıdır. Merkezde; meslek elemanları ve psikolog aracılığıyla kadınlara psikolojik destek, yönlendirme, bilgilendirme ve Kadın Sığınma Evi’ne erişim gibi hizmetlerimiz sunulmaktadır. Şiddet, ayrımcılık ya da mağduriyet yaşayan kadınlara haklarını hatırlatmak, yanlarında olmak ve onları güçlendirecek destek modelleri geliştirmek temel amaçlarımız arasında yer alıyor” diye konuştu.

Fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel ve siber şiddet ile ısrarlı takipler konusunda da kadınlara destek sağladıklarını sözlerine ekleyen Yağmur, "Kadın Danışma Merkezimizden yararlanmak isteyen kadınlar bize Teksin uygulamasından, "0 538 682 77 59" numaralı hattan ve sosyal medya hesabımızdan ulaşabilirler. İhtiyaç duyan tüm kadınlar için buradayız" değerlendirmesini yaptı.