﻿Mersin'de kadın üreticiler Organik Oyuncak Pazarı’nda buluştu

ANKA'da yer alan haberde, Büyükşehir Belediyesi, okulların 1 haftalık ara tatile girmesiyle, Palm City Alışveriş Merkezi’nde Organik Oyuncak Pazarı kurdu. 16 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak stantlara hem çocukların, hem de yetişkinlerin ilgisi büyük oldu. Stantlarda sık iğne tekniğinin oyuncağa uyarlanmış hali olarak tanımlanan amigurumi oyuncaklardan anahtarlıklara, amigurumi ile süslenmiş kalemlerden tokalara, ahşap oyuncaklardan keçe ürünlere kadar birçok ürün yer alıyor.

Kadın üreticiler evde organik iplerle ürettikleri amigurumi oyuncaklarla vakitlerini kaliteli bir şekilde değerlendirirken, stantlarda satışını yaparak da ekonomik kazanç elde ediyor. Kadın üreticiler, 10.00-22.00 saatleri arasında açık olan stantlarda Mersinlileri bekliyor.

SERTER: “TÜM MERSİNLİLERİ, KADIN ELİNDEN ÜRETİME DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan Burcu Serter, Palm City Alışveriş Merkezi’nde açtıkları Organik Oyuncak Pazarı’ndan söz ederek, “Pazarımız, Palm City Alışveriş Merkezi’nde 16 Nisan Pazar günü saat 22.00’a kadar devam edecek. Organik Oyuncak Pazarımızda amigurumi oyuncaklar, tokalar ve ahşap oyuncaklarımız var. Tüm Mersinlileri, kadın elinden üretime destek olmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında da, 20 Nisan itibariyle Galatasaray Meydanı’ndayız. Tüm Mersinlileri ayrıca, 23 Nisan’a kadar Galatasaray Meydanı’ndaki etkinliklerimize de bekliyoruz” dedi.

GÜVERCİNLİ: “KADINLARIN NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERİYORUZ”

Organik Oyuncak Pazarı’nda stant açan kadın üreticilerden Tülin Güvercinli, “Küçük çocuklarımızı eğlendirecek organik oyuncaklarımız var. Ben yapmaya 5 sene önce hevesle ve isteyerek başladım. Bende bir merak vardı. Merakım da gittikçe ilerledi, bırakamaz hale geldim. Ben çocukları sevindiriyorum, çocuklar da beni sevindiriyor” diye konuştu.

AKIN: “YAPTIĞIMIZ EL EMEKLERİMİZİ EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Stant açan kadın üreticilerden Ayla Akın da “Vahap Başkanımızın destekleriyle Palm City’de stant açtık. Bize bu imkanı tanıdılar sağ olsunlar, çok memnunuz. Kendi yaptığımız el emeklerimizi ekonomik değere dönüştürüyoruz. Evde bunları yaparken stres de atıyoruz. Oyuncak bebek yapıyorum, çeşitli çizgi film karakterleri yapıyoruz” dedi.

DARTAR: “ÇOCUKLARA BUGÜN BİR BAYRAM HAVASI YAŞATMAK İSTEDİM”

Organik Oyuncak Pazarı’nı çocuklarıyla birlikte gezen Gülten İnce Dartar ise “Çocuklara bugün bir bayram havası yaşatmak istedim. Burayı da gördüm, değişik geldi, dolaşmak istedim. Tamamen kadınların el emeği gördüğüm kadarıyla, gayet güzel bir etkinlik olmuş. Bu tür etkinlikler hoşumuza gidiyor. Teşekkür ediyoruz Başkanımıza. Başarılarının daim olmasını, çocuklara yönelik daha güzel şeylerin olmasını ve bunun tüm kente yayılmasını istiyoruz. Başkanımız gayet başarılı, teşekkür ediyoruz kendisine” diye konuştu.