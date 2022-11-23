Mersin'de kadınlara motosikletten cisim fırlatanlar tutuklandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde 18 Kasım'da meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen üç kadının üstüne motosikletle seyir halinde olan iki kişi bir cisim fırlattı. Gözüne isabet eden cisim nedeniyle Hatice Aslan, sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Aslan'ı yaralayan cismi fırlattığı tespit edilen Ahmet K. ve Bilal K., polis ekiplerince dün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler, 'kasten yaralama' suçundan bugün tutuklandı.

ŞÜPHELİLER İFADELERİNDE SOSYAL MEDYADAN ESİNLENDİKLERİNİ SÖYLEDİ

DHA'nın haberine göre, Ahmet K. ve Bilal K. emniyetteki ifadelerinde, sosyal medyada 'su balonu fırlatma şakası' adı altında çekilen videolardan esinlenerek olayı gerçekleştirdikleri, attıkları cismin içi su dolu balon olduğunu iddia etti.

Gözündeki korneanın zarar gördüğünü açıklayan Hatice Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltı işlemleri sonrası Ahmet K. ve Bilal K., 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.