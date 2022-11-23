23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin'de kadınlara motosikletten cisim fırlatanlar tutuklandı

Mersin'de kadınlara motosikletten cisim fırlatanlar tutuklandı

Mersin'de motosikletli iki kişi, kaldırımda yürüyen üç kadının üstüne bir cisim fırlattı. Hatice Aslan'ın gözünden yaralanmasına sebep olan kişiler, gözaltına alındıktan sonra bugün tutuklandı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 17:16
Takip Et

Mersin'de kadınlara motosikletten cisim fırlatanlar tutuklandı

Mersin'de kadınlara motosikletten cisim fırlatanlar tutuklandı
+
Aa
-

Mersin'in Mezitli ilçesinde 18 Kasım'da meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen üç kadının üstüne motosikletle seyir halinde olan iki kişi bir cisim fırlattı. Gözüne isabet eden cisim nedeniyle Hatice Aslan, sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 

Aslan'ı yaralayan cismi fırlattığı tespit edilen Ahmet K. ve Bilal K., polis ekiplerince dün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler, 'kasten yaralama' suçundan bugün tutuklandı.

ŞÜPHELİLER İFADELERİNDE SOSYAL MEDYADAN ESİNLENDİKLERİNİ SÖYLEDİ

DHA'nın haberine göre, Ahmet K. ve Bilal K. emniyetteki ifadelerinde, sosyal medyada 'su balonu fırlatma şakası' adı altında çekilen videolardan esinlenerek olayı gerçekleştirdikleri, attıkları cismin içi su dolu balon olduğunu iddia etti. 

Gözündeki korneanın zarar gördüğünü açıklayan Hatice Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltı işlemleri sonrası Ahmet K. ve Bilal K., 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
2
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
3
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
4
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
5
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
6
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
7
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿DP lideri Uysal'dan muhalefet liderlerine ziyaret
﻿DP lideri Uysal'dan muhalefet liderlerine ziyaret
﻿DP lideri Uysal'dan muhalefet liderlerine ziyaret
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿New York Borsası yükselişle başladı
﻿New York Borsası yükselişle başladı
﻿New York Borsası yükselişle başladı
﻿Kayseri’de aranan şahıslara operasyon: 15 gözaltı
﻿Kayseri’de aranan şahıslara operasyon: 15 gözaltı
﻿Kayseri’de aranan şahıslara operasyon: 15 gözaltı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.