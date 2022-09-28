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Mersin’de kahraman polis, teröristi böyle etkisiz hale getirdi

Mersin’de polisevine düzenlenen saldırıda şehit olan kahraman polis memuru Sedat Gezer’in, teröristi etkisiz hale getirdiği anlar kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 23:56
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Mersin’de kahraman polis, teröristi böyle etkisiz hale getirdi

Mersin’de kahraman polis, teröristi böyle etkisiz hale getirdi
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Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Sedat Gezer’in bir teröristi etkisiz hale getirdiği çatışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polisevine yönelik terör saldırısında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, çatışmada şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in, bir teröristi etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

Çatışma sırasında polis memuru Gezer'in siper alarak kendisini korumaya çalışması, bu sırada kendisine ateş eden teröristlerden birini tabancasıyla vurarak etkisiz hale getirmesi görüntülere yansıdı.

Polisevi girişindeki kulübeye açılan ilk ateşte yaralanan Gezer'in, çatışmayı bu halde sürdürdüğü öğrenildi.

Bu arada, çatışma anında bekçilerin de polise destek verdiği görüldü.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, polis memuru Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı.

Teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

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