Mersin'de kahreden kaza! Kardeşleri ölüm ayırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin'de kahreden kaza! Kardeşleri ölüm ayırdı

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, Mersin Tarsus otoyol Batı çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Alpay yönetimindeki 01 DF 861 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptı.

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Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Alpay olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşi Mahmut A. ise yaralandı. Sürücünün cenazesi ve yaralı Mahmut A. ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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