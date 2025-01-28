Mersin'de kahreden kaza! Nişanlı çifti ölüm bile ayıramadı

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında ilçedeki Göksu Mahallesi Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 07 BHA 429 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kimsesiz ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu'na çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, kurtarılamadı.

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Düğün hazırlığı yaptıkları belirtilen Kimsesiz ve Bulutoğlu'nun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. K.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.