Mersin'de kahreden kaza! Nişanlı çifti ölüm bile ayıramadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mersin'de kahreden kaza! Nişanlı çifti ölüm bile ayıramadı

Mersin’in Silifke ilçesinde bir sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Ali Kimsesiz ile 22 yaşındaki nişanlısı Beyza Bulutoğlu’na çarptı. Kahreden olayda çift hastaneye kaldırıldı. Evlilik hayali kuran çift, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında ilçedeki Göksu Mahallesi Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 07 BHA 429 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kimsesiz ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu'na çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, kurtarılamadı.

Kartal'da yaya kazası: 19 yaşındaki Sanem hayatını kaybettiKartal'da yaya kazası: 19 yaşındaki Sanem hayatını kaybetti

Düğün hazırlığı yaptıkları belirtilen Kimsesiz ve Bulutoğlu'nun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. K.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de kahreden kaza! Nişanlı çifti ölüm bile ayıramadı

Mersin'de kahreden kaza! Nişanlı çifti ölüm bile ayıramadı

Mersin'de kahreden kaza! Nişanlı çifti ölüm bile ayıramadı

Son Haberler
Google Maps, Meksika Körfezi'nin adını değiştiriyor
Google Maps, Meksika Körfezi'nin adını değiştiriyor
O bir sosyal medya fenomeni 'adı Rexie'
O bir sosyal medya fenomeni 'adı Rexie'
Baba- oğula silahlı saldırı!
Baba- oğula silahlı saldırı!
SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitimde
SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitimde
Atletico Madrid, De Paul’u elinde tutabilecek mi?
Atletico Madrid, De Paul’u elinde tutabilecek mi?