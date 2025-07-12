Mersin’de kaldırım ve yol işgaline geçit verilmiyor

Kamuya açık alanlardaki işgallere müdahale eden ekipler, yasa dışı satış ve görüntü kirliliğine sebep olan durumlara da cezai işlem uyguluyor. Kent genelinde yapılan denetimlerde, kaldırımları ve yol kenarlarını işgal eden masa, sandalye, duba, reklam panosu, saksı ve benzeri materyaller kaldırılıyor. Denetimlerde 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılırken, özellikle kayıt dışı satış yapan esnafa cezai yaptırımlar uygulanıyor.

Son denetim noktalarından biri de çok sayıda işyerinin yer aldığı Hastane Caddesi oldu. Zabıta ekipleri, vatandaşların güvenliği ve konforu için burada da yoğun bir çalışma yürüttü.

"ESNAFLA DİYALOG KURARAK SÜRECİ YÜRÜTÜYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Zülküf Aktürk, denetimlerin 7/24 esasına göre sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın geçiş yolunu engelleyen ne varsa, esnafımızla diyalog kurarak ve yetkilerimiz çerçevesinde kaldırıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki ana arterlerde yol ve kaldırım işgallerine izin vermiyoruz" dedi.

Denetimlerin esnaf açısından da olumlu karşılandığını belirten Aktürk, halktan ve işletmelerden gelen geri dönüşlerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Hastane Caddesi'nde esnaflık yapan Ali Uysal, "Bu denetimler çok faydalı ve güzel. Vergisini düzenli ödeyen bizler için adalet sağlanıyor. Denetimlerin daha da sık yapılmasını isterim" ifadelerini kullandı.

Bir başka esnaf Tamer Özer ise "Önceden kaldırımlarda yürümek zordu. Şimdi vatandaş rahatça hareket edebiliyor. Zabıtanın bu çalışması bizi memnun etti" diye konuştu.