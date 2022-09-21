Mersin'de kamyon ve motosiklet kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre kaza, Doğancı Mahallesi Atatürk Bulvarı, stat kavşağındaki ışıklarda meydana geldi. Arda Kılınç yönetimindeki kamyonet ile Mehmet Altun'un (18) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Mut Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Mersin'e götürülürken yolda hayatını kaybetti.
(Kaynak: İHA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.