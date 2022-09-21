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Mersin'de kamyon ve motosiklet kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Mut Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsünün yolda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 11:41
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Mersin'de kamyon ve motosiklet kazası

Mersin'de kamyon ve motosiklet kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
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Mersin'in Mut ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, Doğancı Mahallesi Atatürk Bulvarı, stat kavşağındaki ışıklarda meydana geldi. Arda Kılınç yönetimindeki kamyonet ile Mehmet Altun'un (18) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Mut Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Mersin'e götürülürken yolda hayatını kaybetti.

(Kaynak: İHA)

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