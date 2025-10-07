Mersin’de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla da yaralı olduğu öğrenildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

aa-20251007-39331574-39331573-mersinde-sarampole-devrilen-isci-servisindeki-5-kisi-oldu-14-kisi-yaralandi.jpg

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 VLP 55 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde şarampole devrildi.

aw553297-01.jpg

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

aa-20251007-39331574-39331572-mersinde-sarampole-devrilen-isci-servisindeki-5-kisi-oldu-14-kisi-yaralandi.jpg

Araçtaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

aw553297-07.jpg

Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

aw553297-05.jpg

