Mersin'de kayısı toplantısı

Mut Kaymakamı İsa Uğur başkanlığında, ilçede faaliyet gösteren komisyoncular, üreticiler ve ilgili kurumların katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Katılımcılar, sezon öncesi hazırlıklar, ürün kalitesi, fiyat politikaları ve pazarlama stratejileri gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye'de sofralık kayısı üretiminin yüzde 90'ının üretildiği, coğrafi işaretli sofralık Mut kayısısının açık alanda hasadı başladığı belirtilen toplantıda 77 bin 800 dekar alanda üretim yapıldığı rekoltenin 150 bin ton civarında olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Kayısının hem ilçe hem de bölge ekonomisi açısından önemli bir değer olduğunu vurgulayan Kaymakam İsa Uğur, üretici ve tüccarların karşılaştığı sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağı, sezon boyunca ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde olunarak sürecin en iyi şekilde yönetileceğini söyledi.