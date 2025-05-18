Mersin'de Kilikya Ultra Maratonu

Kaynak: AA
Mersin'de Kilikya Ultra Maratonu

4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin'de başladı. Yarışmaya 646 sporcu katılırken 10 kilometrelik Kızkalesi, 33 kilometrelik Lamos ve 53 kilometrelik Kilikya ultra parkuru koşulacak.

Mersin'de bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, 646 sporcunun katılımıyla başladı.

Büyükşehir Belediyesince organize edilen maratonun başlangıç işareti, Erdemli İlçesindeki Kızkalesi Sahili'nde verildi.

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Maratonda Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Letonya, Hollanda, Tacikistan, Rusya ve Ukrayna'dan atletler mücadele ediyor.

KİLOMETRELERCE PARKUR

Sporcular, 10 kilometrelik Kızkalesi, 33 kilometrelik Lamos ve 53 kilometrelik Kilikya ultra parkurunda koşacak.

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Parkurlarda Kızkalesi'nin yanı sıra Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane Ören Yeri, Adam Kayalar Kabartmaları gibi tarihi alanlar yer alıyor.


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