Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Akdeniz Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Panele; Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Duman, AKP Akdeniz İlçe Kadın Kolları üyeleri, psikologlar, avukatlar, PDR öğretmenleri ve çok sayıda ebeveyn katıldı.

Akdeniz Belediyesi Psikoloğu Günay Duygu Ateş’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Fevziye Toros ile Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi Avukat Kamil Ekinci konuşmacı olarak yer aldı.

Prof. Dr. Fevziye Toros, katılımcılara çocuklarda ihmal ve istismar, psikolojik gelişim süreçlerinde ebeveyn tutumları, çocukların kendi güvenliklerini sağlama yolları ve ’hayır’ demeyi öğretmenin önemi üzerine bilgiler aktardı.

Avukat Kamil Ekinci ise rehber öğretmenlerin hukuki sorumlulukları, çocukların hukuki hakları, çocuğun üstün yararı ilkesi, kız çocuklarını tehdit eden riskler ve çocuk koruma kanunu hakkında bilgilendirme yaptı, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından panelistlere çiçek takdimiyle sona erdi.