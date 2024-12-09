Mersin'de koca vahşeti! Önce eşini birgün sonra oğlunu katletti

Kaynak: DHA / İHA

Mersin'de önceki gün yeni aldıkları evin önünde eşini tabanca ile başından vurarak öldüren adam kaçtı. Bir gün sonra ortaya çıkan adam 8 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.

Aktarılan bilgilere göre önceki gün Mersin merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde, yeni tamamlanan bir apartmandan ev alan 50 yaşındaki Leyla Ç. dairesini temizlemeye gitti. Bir süre sonra kadının 46 yaşındaki kocası Zafer Ç. de eşinin yanına gitti.

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Çift arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Leyla Ç., eşi Zafer Ç. tarafından binanın önünde silahla kafasından vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi koca, yanına 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de alarak olay yerinden kaçtı.

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POLİS KATİL KOCAYI ARAMAYA KOYULDU

Öldürülen kadının cenazesi polisin olay yerinde yaptığı incelemenin sonrasında otopsi işlemleri için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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8 YAŞINDAKİ OĞLUNU DA ÖLDÜRDÜ

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken dün gece saatlerinde zanlının yanında götürdüğü 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de öldürerek intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Vatandaşların yaptığı ihbar üzerine merkez Toroslar ilçesinin kırsal kesiminde bulunan bir otelin olduğu bölgeye giden polis ekipleri, 8 yaşındaki çocuğun başından tabanca ile vurularak öldürüldüğünü, zanlı Zafer Ç.'nin ise aynı silahla göğsünden kendisini vurarak intihara teşebbüs ettiği görüldü.

Önceki gün karısını, dün de oğlunu öldüren zanlı, ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Küçük çocuğun cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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