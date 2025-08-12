Mersin'de korkunç cinayet! Tartıştığı kadını av tüfeğiyle öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mersin'de korkunç cinayet! Tartıştığı kadını av tüfeğiyle öldürdü

Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı 40 yaşındaki Songül Perçem'i av tüfeğiyle öldürdü. Olayın ardından Naim Şen (40), aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Mersin-Antalya kara yolundaki sanayi sitesinin girişinde meydana geldi. Naim Şen ile Songül Perçem, iddiaya göre araç içerisinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Perçem araçtan indi.

Mersin'de korkunç cinayet! Tartıştığı kadını av tüfeğiyle öldürdü

Aracından aldığı tüfekle Songül Perçem'in peşinden giden Şen, başına ateş etti. Naim Şen ardından tüfeğin namlusunu kendi başına dayayıp tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'de korkunç cinayet! Tartıştığı kadını av tüfeğiyle öldürdü​​​​​​​

Sağlık ekipleri Perçem'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Şen, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Songül Perçem'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mersin'de korkunç cinayet! Tartıştığı kadını av tüfeğiyle öldürdü

Kocasının katiline yaptığı hareket hakimi bile şaşırttı! Dünyanın konuştuğu olay...Kocasının katiline yaptığı hareket hakimi bile şaşırttı! Dünyanın konuştuğu olay...

Evlat vahşeti kan dondurdu! Profesör babasını katletti, bidonla çöplüğe attıEvlat vahşeti kan dondurdu! Profesör babasını katletti, bidonla çöplüğe attı

Son Haberler
İYİ Partili Kavuncu’dan “komisyon” tepkisi
İYİ Partili Kavuncu’dan “komisyon” tepkisi
Galatasaray'ın Ederson transferi Donnarumma'ya bağlı
Galatasaray'ın Ederson transferi Donnarumma'ya bağlı
Fenerbahçe kalecisini dünya devinde buldu!
Fenerbahçe kalecisini dünya devinde buldu!
Son dakika... YÖK'ten sızıntı iddialarına yanıt
Son dakika... YÖK'ten sızıntı iddialarına yanıt
Eskişehir’de sokak savaş alanına döndü
Eskişehir’de sokak savaş alanına döndü