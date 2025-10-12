Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, motorize ambulanslar özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ve sahil şeridinde vakalara daha hızlı ulaşım sağlamak için kullanılacak.



Mersin Valisi Atilla Toros, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, saniyelerin bile hayati önem taşıdığı acil sağlık hizmetlerinde motorize ambulansların büyük katkı sağlayacağını belirtti. Vali Toros, "Trafiği yoğun bölgeler ve sahil şeridinde vakalara hızlı ulaşım sağlamak için hizmete alınan 2 motorize ambulansın Mersinimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, bu önemli katkı için Sağlık Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Toros ayrıca, yaz aylarında artış gösteren suda boğulma vakalarına bu özel motorize ambulanslar sayesinde çok daha hızlı müdahale edilebileceğini, böylece hayat kurtarma şansının artacağını vurguladı.