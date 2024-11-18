Mersin'de nar taneleme makinesi üreticilerin hayatını kolaylaştırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi, nar ekşisi üretiminde önemli bir adım atarak, Silifke ilçesine bağlı Sökün, Bahçe ve Çeltikçi mahallelerinde yaşayan çiftçilere nar taneleme makinesi desteği sağladı. Bu makine, nar ekşisi ve nar suyu üretimi için işçilik ve zamandan tasarruf sağlarken, yerel üreticilerin üretim kapasitesini de artırıyor.

Nar ekşisi yapmak için uzun saatler harcayan mahalle sakinleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin başvurusu üzerine, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu bu makineyle tanıştı. Nar ayıklama işlemi genellikle el ile yapılırken, bu yeni makine 6-8 işçinin bir günde gerçekleştireceği işi sadece bir saatte tamamlayabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi ziraat mühendisi Hüseyin Topkara, kooperatif üyelerinin taleplerini değerlendirerek, bu makinenin hibe edildiğini belirtti. Topkara, “Küçük ve orta ölçekli üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu makine, işçilik maliyetlerini ve zamanı ciddi şekilde azaltacak” ifadelerini kullandı.

Bahçe Mahallesi Muhtarı Ferit Uysal, makinenin büyük emek gerektiren bir işi kısa sürede hallettiğini, bu sayede işçilik maliyetlerinin düştüğünü aktararak, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Sökün, Bahçe, Çeltikçi Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Barbaros ise, “Burası nar üretiminde önemli bir bölge. Büyükşehir'in desteği sayesinde iş gücü sorununu aşmış olduk” dedi.

Bahçe Mahallesi'nden Zeynep Kurt, nar taneleme işleminin en çok kadınları yorduğunu ifade ederek, “Artık makine ile yarım günde işimizi bitiriyoruz. 30 yıldır nar ekşisi üretiyoruz ve bu makine bizim için büyük kolaylık sağladı” diye konuştu.