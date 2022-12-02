﻿Mersin'de öğrenciye ulaşım 1 TL oldu

ANKA'da yer alan haberde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in girişimleri üzerine, çok tarifeli toplu taşıma araçlarında 3 TL’ye yolculuk yapan öğrenciler, düzenleme sonucu il genelindeki bütün hatlarda 1 TL’ye seyahat edebilecekler.

ÜNAL: “ÖĞRENCİ ABONMANI 2 MİLYONA YAKIN KULLANILDI”

Uygulama hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Müdürlüğü Elektronik Ücret Toplama Sistemi Sorumlusu Ünsal Ünal, abonman uygulamasının çok yeni bir sistem olmasına karşın, şu ana kadar yaklaşık 2 milyon kullanım gerçekleştiğini söyledi. Uygulamanın yakın süre öncesine kadar sadece şehir içi hatlarda geçerli olduğunu belirten Ünal, düzenleme ile çok tarifeli hatları kullanan ve 3 TL ödeyen öğrencilerin de artık tüm hatlarda 1 TL’ye yolculuk yapacaklarını söyledi.

“ARTIK ABONMAN KART KULLANAN HER ÖĞRENCİ 1 TL ÖDEYECEK”

Bu yeni uygulama ile sadece şehir içi hatlarında değil, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren il genelindeki tüm toplu taşıma araçlarında abonman öğrenci kartı kullanımının devreye girdiğini belirten Ünal, “Öğrenci arkadaşlarımız tek tarifeli hatların yanı sıra, çok tarifeli hatların şehir içi tarifelerine, bu tür abonman binişleri gerçekleştirebilecek. Özetle daha önce 3 TL’ye bindikleri otobüslerimize, artık abonman kart kullanmak suretiyle 1 TL’ye binmeleri mümkün” dedi.

“YENİ UYGULAMA, AİLE EKONOMİMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR”

Öğrenciler ise yeni uygulama ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Zehra Ortak: “Ben uygulamadan çok memnunum. Şu an abonman olduğu için basıyoruz, direkt 1 lira çekiyor. Aile ekonomimize de katkı oluyor. Ailem bana ulaşım için aylık 100 lira veriyor. Bunun 60 lirasını kartıma yüklüyorum, 40 lirası bana kalıyor.”

-Ebru Çöndür: “Abonman uygulamasını ben de kullandım. Bu uygulama ile aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. 3 lira yerine 1 lira basıyoruz. Ben uygulamayı arkadaşlarımdan öğrendim ve herkese yayılıyor.”

-Rabia Akyol: “Daha az ücret ödüyorsun, daha rahat geliyorsun. Öğrenciler düşünüldüğü için mutluyum.”