Mersin’de okulda çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi’nin 2. katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 6 Şubat depremlerinde hasar gören Gazipaşa İlkokulu öğrencilerinin öğleden sonra eğitim gördüğü okulda çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Okul öğretmenlerin koordinesinde hızlıca boşaltılırken, çocuklar okulun bahçesinde güvenli bölgede toplatıldı. Yangına müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, şans eseri hiç kimseye bir şey olmadı. Okulda yangın çıktığını öğrenen aileler koşarak okula gelirken, büyük korku yaşadıkları görüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.