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Mersin'de orman yangını 29'uncu saatte kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayıp, Silifke ilçesindeki bölgeye de sıçrayan orman yangını, 29'uncu saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, 1500 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 13:08
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 13:15
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Mersin'de orman yangını 29'uncu saatte kontrol altına alındı

Mersin'de orman yangını 29'uncu saatte kontrol altına alındı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan orman yangını 29'uncu saatte kontrol altına alındığı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Orman yangını bu saat itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Başta orman teşkilatımız, çalışanları, valimiz, bölge milletvekillerimiz dâhil olmak üzere yangının başladığı saatten itibaren olay mevkisinde yangını söndürme çalışmalarına iştirak etmiş bulunmaktayız.

Toplam 11 uçak, 29 helikopter ile 138 arazöz, bunların bir kısmı AFAD başta olmak üzere, orman teşkilatımız dışındaki diğer kamu kurumlarından gelen araçlarla birlikte iş makineleriyle yangına müdahale edilmiştir.

850'nin üzerinde yangın söndürmede personel bu saat itibarıyla yangın söndürme çalışmalarında aktif olarak bulunmuşlardır" diye konuştu.

Öte yandan yangın bölgesinde zarar tespit çalışmaları sürdürülürken, ilk belirlemelere göre, 1500 hektar alan zarar gördü.

Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe açıldı.

303 KONUTTA 790 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda dün sabah henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Kuvvetli rüzgârın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek vermişti.

25 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, 8 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

"ELİMİZE GELEN BAZI BİLGİLER VAR"

Tiryaki, yangının çıkış nedeniyle ilgili yöneltilen bir soruya ise, "Bütün yangınlarda ilk akla gelen konu kasıtlı mı çıkarıldı sorusu. Şu anda yangın henüz yeni kontrol altına alındı. Elimize gelen bazı bilgiler var. Bunu gizlediğimiz, sakladığımız için değil, tam kesin net bilgi elde edilene kadar şu anda bir şey söylemek doğru değil. Araştırma ilgili birimler tarafından yapılıyor" şeklinde yanıt verdi.

İHA-AA

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