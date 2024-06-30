Mersin'de orman yangını, büyümeden söndürüldü

Yangın, ilçeye bağlı Toros Mahallesi Değirmenbaşı mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alana yakın bir tarlada başlayan yangın, hızla ormanlık alana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Ekipler, arazözler ve orman işçileriyle yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yapılan yoğun çabalar sonucunda yangın, büyümeden kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yangının tekrar alevlenmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti. Yangının tarım arazisinde başlaması ve ormanlık alana sıçraması, özellikle yaz aylarında orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirlerin önemini bir kez daha gösterdi. Yetkililer, vatandaşların ormanlık alanlarda ve yakın çevrelerinde daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Yangına zamanında müdahale eden ekipler, büyük bir felaketin önüne geçerek ormanlık alanın daha fazla zarar görmesini engelledi. Ekiplerin hızlı ve etkili çalışması sayesinde yangının kontrol altına alınması, bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.