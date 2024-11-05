Mersin’de ormanlar denetimleri hız kazandı

Mersin'de ormanlık alanlar dış etkenlere karşı denetleniyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mut Orman İşletme Müdürlüğü toplu koruma ekipleri ile ilçe jandarma ekiplerince ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması konusunda, orman suçu ve suçla mücadelede etkinlik sağlamak, koruma-kontrol faaliyetlerini artırmak, usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla Alahan ve Dağpazarı kontrol noktalarında önleme araması yapıldı.

Yapılan yol kontrol uygulamasında, orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası, nakliye, emval ve mesaha kontrolünde herhangi bir usulsüzlükle karşılaşılmadı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.