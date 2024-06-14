Mersin'de ormanlık alanlara giriş 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Kaynak: AA
Mersin'de ormanlık alanlara giriş 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Mersin Valiliği, yaz mevsiminin başlamasıyla artan sıcaklıklar nedeniyle orman yangınlarını önlemek amacıyla, kentteki ormanlık alanlara 30 Eylül'e kadar girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede sıcaklık değerlerinin artmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlerin önem kazandığı belirtildi. Açıklamada, "Mersin sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 15 Haziran-30 Eylül 2024 tarihlerinde yasaklanmıştır. Bu süre zarfında, tabiat ve orman parklarına girişler ile Avlanma İzin Belgesi sahipleri veya av turizmi kapsamında Bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av organizasyonlarına katılanlar hariç, tüm ormanlık alanlara yetkililerden başkasının girmesine müsaade edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiraya verilen piknik ve mesire yerlerinin işletmecilerinin faaliyetlerine devam edeceği ve bu alanlarda orman yangınlarına karşı her türlü tedbirin alınacağı belirtildi.

Ayrıca, orman içi ve bitişiğindeki yerleşimlerde, anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden kaynaklanan dallar dahil her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu vurgulandı. "Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır." denildi.

Açıklamada, orman alanları yakınındaki tesisler ve sanayi kuruluşlarının yangın riskine karşı önleyici tedbirleri eksiksiz alması gerektiği belirtildi. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımının özellikle ormanlık alanlardan geçen hatlarda gerekli bakımlarının yapılması ve gerektiğinde enerji kesintisi uygulanması gerektiği ifade edildi. Tüm belediyelerin, orman içi ve kenarındaki çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturması ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulundurması gerektiği vurgulandı.

Karara ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılacağı bildirildi.

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