Mersin'de ortalık savaş alanına döndü: Kanyon 15 aracı silindir gibi ezdi!

Düzenleme: Kaynak: AA

Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, 15 aracı adeta silindir gibi ezdi. Organize sanayi bölgesi girişindeki kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

U.S'nin kullandığı 33 AEL 92 plakalı kamyon, Tosmurlu Mahallesi Silifke Organize Sanayi Bölgesi yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

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Kamyon, balık işleme fabrikasında çalışan işçilerin park halindeki 13 motosiklet ile 34 NE 9499 ve 33 AVM 726 plakalı otomobillere çarptı.

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Savrulan otomobiller de yolda duraklayan 20 AEP 985 plakalı TIR'a çaptı.

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İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kimsenin yaralanmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.

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Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.

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