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  • Mersin'de otobüs TIR’a arkadan çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı

Mersin'de otobüs TIR’a arkadan çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı

Tarsus-Pozantı Otoyolu, Damlama bölgesinde yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı. 

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 05:16
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Mersin'de otobüs TIR’a arkadan çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı

Mersin'de otobüs TIR’a arkadan çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı
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İHA'nın haberine göre; Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda Uğur Kaplan yönetimindeki otobüsün, Ramazan Sayıl yönetimindeki TIR'a arkadan çarpmasının ardından otobüs alevler içinde kaldı. Alevler kısa sürede otobüsün her tarafını sardı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. İlk belirlemelere göre feci kazada en az 3 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı. 

Olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi de sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza bölgesinde soğutma çalışması da yürüttü.

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