Mersin’de otomobil alev alev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil alev alev yandı.

Araç yangını, ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi ile 2450 sokağın kesişme noktasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.K. idaresindeki otomobil, motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü aracı durdurup inerken yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.