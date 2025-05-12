Mersin'de otomobil ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde, Zeki D. yönetimindeki 33 YD 231 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan 02 AAZ 464 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kaza sonrası ikiye bölünen 33 YD 231 plakalı aracın ön kısmı takla atarak kaldırıma çıktı, arka kısmı ise yol kenarındaki sinyalizasyon direğine yapıştı. Araçta sıkışan sürücü Zeki D. ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yaralı olarak çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Diğer araçta bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi de ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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