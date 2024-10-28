Mersin’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Mersin’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Şelale Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki 33 VJZ 53 plakalı kamyonet, Şelale Kavşağı'nda 33 NMY 45 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra refüjdeki elektrik direğine çarpıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan her iki aracın sürücüleri, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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