Mersin'de otomobil, park halindeki TIR'a çarptı! Ölüler var

Düzenleme: Kaynak: DHA

Mersin'in Silifke ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Yiğit Turan ve Ayşegül Kırlangıç hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Mersin-Antalya kara yolu Atakent Mahallesi Susanoğlu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 ABS 952 plakalı otomobil, yolun sağında park halindeki 33 BHS 93 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaşamlarını yitirdiği belirlenen 2 kişinin Yiğit Turan ve Ayşegül Kırlangıç olduğu tespit edildi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Turan ve Kırlangıç'ın cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan TIR'ı yolun kenarına park ettiği öne sürülen Ö.Ö., ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mersin'de otomobil, park halindeki TIR'a çarptı! Ölüler var

Mersin'de otomobil, park halindeki TIR'a çarptı! Ölüler var

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