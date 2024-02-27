Mersin'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü dereye yuvarlandı

Kaza, Mersin-Antalya karayolu Yeşilovacık Mahallesi yakınlarında gündüz saatlerinde meydana geldi. Silifke'den Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi'ne yolcu taşıyan Abdurrahman Karabıyık yönetimindeki 33 C 4540 plakalı minibüs ile Kamil Uysal'ın kullandığı 33 K 1146 plakalı otomobil, bir kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs, dereye yuvarlandı.

Kaza haberinin alınması üzerine, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde, minibüste yolcu olarak bulunan Musa Bozkurt (62) hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve devam ediyor.