Mersin'de otoyolda TIR'ın alev alev yanması kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mersin'de otoyolda TIR'ın alev alev yanması kamerada

Mersin'de otoyolda seyir halinde olan TIR, çekici kısmından alev aldı. TIR'ın alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, akşam saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesi Gülek Tüneli bölgesinde meydana geldi.

R.G. yönetimindeki 33 ABY 500 çekici ve 33 ARP 682 dorse plakalı TIR, Pozantı istikametine seyir halindeyken çekici kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, TIR'ı emniyet şeridinde durdurarak aracı terk etti. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Öte yandan, TIR'ın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'de otoyolda TIR'ın alev alev yanması kamerada

Mersin'de otoyolda TIR'ın alev alev yanması kamerada

Mersin'de otoyolda TIR'ın alev alev yanması kamerada

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