Mersin'de otoyolda TIR'ın alev alev yanması kamerada

Yangın, akşam saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesi Gülek Tüneli bölgesinde meydana geldi.

R.G. yönetimindeki 33 ABY 500 çekici ve 33 ARP 682 dorse plakalı TIR, Pozantı istikametine seyir halindeyken çekici kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, TIR'ı emniyet şeridinde durdurarak aracı terk etti. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Öte yandan, TIR'ın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.