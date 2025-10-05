Mersin'de özel gereksinimli bireylere yüzme eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik hayata geçirdiği çalışmalarla fark yaratmayı sürdürüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yaz boyunca Engelsiz Yaşam Parkı’ndaki havuzda gerçekleştirilen etkinliklerle her yaştan engelli birey hem sosyalleşme hem de spor yapma imkanı buluyor.

Yüzme dersleri kapsamında bugüne kadar toplam 2 bin 377 seans gerçekleştirildi. Eylül ayında da devam eden programda, Engelsiz Yaşam Parkı öğrencilerinin yanı sıra Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri de servisler ile havuza ulaştı. Kurs; çarşamba ve cuma günleri 08.30-10.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Havuz etkinlikleri, özel gereksinimli bireylerin su korkularını yenmelerine, fiziksel ve psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmelerine ve özgüven kazanmalarına katkı sağlıyor.

“YAZ BOYUNCA ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİ HAVUZLA BULUŞTURDUK”

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Fatmanur Uçan, “Her yaş grubundan özel bireylerimiz var. Bugüne kadar halk seanslarımız, engelli birey seanslarımız ve yüzme eğitimlerimiz olmak üzere 2 bin 377 seans yapıldı. Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki öğrencilerimiz de buraya servisle getiriliyor. Aileler de burada keyifli vakit geçiriyorlar” dedi.

Uçan, 2 görme engelli bireyin de yüzme kurslarına katıldığını, birinin daha önce hiç havuz deneyimi olmadığını kaydederek, “Buraya gelen öğrenciler su korkularını yeniyor, fiziksel ve psikolojik olarak kendilerini iyi hissediyorlar. Motivasyonları artıyor ve kendilerine olan özgüvenleri gelişiyor. Bunu gören aileler de mutlu oluyorlar. İyi ki bu imkanlar var ve özel çocuklarımız böyle bir yerden faydalanabiliyorlar. Normal şartlarda özel gereksinimli bireyleri hiçbir havuz kabul etmiyor. Ama Engelsiz Yaşam Parkı’ndaki havuzumuz bütün engel grubuna hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

HAVUZDAN FAYDALANANLAR MEMNUN

Kursa katılan özel gereksinimli bireylerden Alperen Denizalp, “Burada çok eğlendim. Havuz etkinliği hem sosyalleşme hem de spor açısından faydalı oldu. Evde oturup sıkılmaktansa burada gelip eğlenmek, kaliteli zaman geçirmek iyi geliyor. Teşekkür ediyorum" dedi.

Mustafa Enes Gezici de “Çok eğlenceli. Çok mutlu oldum. Bu imkanı verdikleri için teşekkür ederim” diye konuştu.

Miniklerden Asaf Samet Bugay, “Bugün ilk defa havuza giriyorum. Yüzmeyi burada öğrendim. Çok zevkliydi. Yüzmeye gelmeyi hep istiyordum” dedi.

Furkan Geymen ise çok eğlendiğini anlatarak, “Su topu oynuyoruz. Yüzmemi geliştiriyorum. Arkadaş ediniyorum. Evden çıktım ve sosyalleştim” ifadelerini kullandı.

Furkan Kurt da havuza iki yıldır geldiğini aktararak, şunları söyledi:

“Burası çok eğlenceli. Arkadaşlarımla aktiviteler yapıyor, yüzüyor ve sosyalleşiyoruz. Burası çok güzel bir yer.”