Mersin’de pedallar sürdürülebilir ulaşım için çevrildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bisiklet kullanımını teşvik etmek ve sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Sanat Merkezi önünden Müftü Deresinin denizle buluştuğu noktaya kadar geniş katılımlı bisiklet sürüşü gerçekleştirildi. Sürüşe katılan vatandaşlar, pedal çevirerek hem sağlıklı yaşam hem de çevreci ulaşım bilincini destekledi. Etkinlik boyunca bisiklet sürmeyi bilmeyen katılımcılara eğitimler verilirken, bisiklet tamir ve bakımıyla ilgili bilgilendirme de yapıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Mersin'de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için rutin olarak sürüş etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, "Etkinlik kapsamında bisiklet eğitimi verdik, tamir atölyeleri kurduk ve sürüşlerimizi gerçekleştirdik. Gençleri ve kadınları bisiklet kullanmaya özendirmeyi amaçlıyoruz. Amacımız, çocukların okula, yetişkinlerin ise işe bisikletle gitmesini teşvik etmek. Bu sayede toplu taşımaya yönelimi artırmayı ve kentimizde çevreci ulaşım alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Zirve Bisiklet Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Ekiz ise "Büyükşehir Belediyesi ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının destekleriyle böyle projelerin hayata geçmesi çok değerli. Etkinlikte bisiklet kullanımı, tamiri ve arızalarla ilgili bilgiler verildi. Katılımcılar bu fırsattan faydalandı" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hatice Singir, "Uzun süredir bisiklet sürmüyordum, bugün tekrar başladım. Arkadaşlarla birlikte olmak çok keyifliydi. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" derken, Orhan Kılınç, "Sahilde her sabah eşimle yaklaşık 7,5 kilometre bisiklet sürüyoruz. Bisiklet tamir ve bakım bilgisi çok faydalı oldu" şeklinde konuştu.

Etkinliğe ilk kez katılan Zuhal Yüksek ise "Daha önce bisiklet sürmeyi bilmiyordum. Eğitmenlerimize teşekkür ediyorum, bu fırsat çok değerliydi" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca düzenleyeceği etkinliklerle kent genelinde sürdürülebilir, güvenli ve çevreci ulaşım alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı sürdürecek.