Mersin'de, Persei meteor yağmurunu vatandaşlarda izledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, doğanın en büyüleyici olaylarından biri olan Perseid meteor yağmurunu vatandaşlarla buluşturdu. "Bu şenlikte gökyüzü ile randevunuz var" mottosuyla düzenlenen 2. Geleneksel Darısekisi Gece Gözlem Şenliği, her yaştan gökyüzü tutkununun katılımıyla gerçekleşti.

Darısekisi Örnek Yörük Köyünde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yapılan etkinlikte, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ekipleri gökyüzü gözlemleri, bilimsel deneyler ve etkileşimli atölyelerle katılımcılara hem eğlenceli hem öğretici bir gece yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının seslendirdiği şarkılar ise meteor yağmuruna eşlik etti.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, yoğun ilgi gören etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Perseid meteor yağmurlarını gözlemledik. Vatandaşlarımızla atölyelerimiz ve teleskoplarımızla buluştuk. Ay'ı ve Satürn'ü gözlemledik, çocuklarımız bilimsel etkinliklere katıldı. Bizimle oldukları için teşekkür ediyoruz. Bizi takip etmekten ve bilimle buluşmaktan vazgeçmeyin" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da gökyüzünü izleme fırsatı bulmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler. İlk kez böyle bir deneyim yaşadığını belirten Şemsi Nur, "Yıldız kaymasını yıl içinde birkaç kez görüyorduk ama burada birçok kez gözlemleme şansı yakaladık, çok keyifliydi" diye konuştu. Arem Taha Kara ise teleskoptan Satürn ve Ay'ı gözlemlemenin kendisini çok etkilediğini kaydederek, "Buradaki her şey çok güzel. Mercan Bilim Merkezinde de çok şey öğrendim. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bilimle buluşmanın önemine değinen Kimya Öğretmeni Servet Damar, "İnsanların gökyüzünü yaşayarak deneyimlemesi çok kıymetli. Böyle programların artmasını temenni ediyorum" dedi. Etkinlikte teleskop deneyimi yaşayan İpek Günaydın ise duygularını, "İlk defa teleskoptan baktım. Satürn'ü görmek çok heyecanlıydı. Teşekkür ederim Vahap Amca" sözleriyle dile getirdi.